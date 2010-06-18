Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ отмечают успехи Греции

Европейская комиссия, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ) отмечают успехи Греции в реализации реформ.

Об этом говорится в совместном заявлении этих трех организаций, переданном УНИАН.

В заявлении, одобренном по итогам визита 14-17 июня в Афины миссии для предварительной оценки ситуации в стране, отмечается, что программа экономических реформ Греции выполняется в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

В документе отмечено положительное фискальное развитие, которое проявляется, в частности, в своевременном получении центральным правительством запланированных доходов и в строгом контроле за расходной частью бюджета.

“По предварительным данным на конец мая, дефицит государственного бюджета был меньше, чем предусматривалось программой”, - написано в заявлении.

В документе также отмечается, что пенсионная реформа и другие ключевые реформы, в частности, реформирование местной администрации, приватизации, рынка труда осуществляются в соответствии с запланированными графиками.

Предусматривается, что группа экспертов из Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ вернется в Афины в конце июля для осуществления всестороннего анализа выполнения программы финансовой стабилизации Греции.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля-начале мая страны-члены зоны евро решили оказать помощь Греции для поддержания стабильности в целом европейской валюты.

Программа реализуется совместно с МВФ на протяжении 3 лет. За этот период Греция может получить 110 млрд. евро помощи и кредитов от ЕС, стран-членов еврозоны и МВФ.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП при максимально разрешенном в зоне евро в 3% ВВП.