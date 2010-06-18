Межбанк: котировки составляют 7,9070-7,9140 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9070/7,9140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2558/61, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7865/9,7985. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно вырос – 1,2389/91 (четверг - 1,2252/54).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9129.