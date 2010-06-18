Экономист: рынок проводит «сверхмалые» укрепления гривни

Украинский валютный рынок продолжает ежедневно осуществлять «сверхмалые» укрепления гривни к доллару, руководствуясь курсом интервенций Национального банка.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в четверг, 17 июня, центральный банк скорректировал заявку на покупку доллара с 7,9142 до 7,9129 грн./долл., и торги закрылись у этой опорной точки. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9125-7,9130 грн./долл, то есть соотношение «гривня-доллар» не претерпело статистически значимых изменений, сообщил экономист.

В то же время, подчеркнул А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок в четверг закрылся котировками 9,7096-9,7162 грн./евро, и гривня подешевела к евро еще на 0,8%. По подсчетам экономиста, с начала июня гривня укрепилась к доллару на 0,15% и потеряла 0,4% по отношению к единой европейской валюте.