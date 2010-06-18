Межбанк: котировки составляют 7,9115-7,9135 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9140, к 12:00 сузился спрэд 7,9115/7,9135 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2558/61, к 12:00 цены поднялись 0,2562/63. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,8624 (-0,1076).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2389/91, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 9,7865/9,7985, к 12:00 цены ушли вверх 9,8015/9,8100.