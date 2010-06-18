Томенко прогнозирует акции протеста из-за Налогового кодекса

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует серьезные акции протеста, если правительство не отменит ряд норм в проекте Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Н.ТОМЕНКО, если Налоговый кодекс будет принят в предложенной правительством редакции, то в Украине «будет создано полицейское государство во главе с налоговой инспекцией, которой нужно присвоить имя Лаврентия Берии».

Он отметил, что проектом Налогового кодекса предусмотрено создать новый орган – специализированную налоговую инспекцию, которая получит такие полномочия, которые, очевидно, не имели ЧК и НКВД вместе взятые.

По словам вице-спикера, по сути, в проекте Налогового кодекса впервые допускается возможность, что налоговый инспектор может «допрашивать людей». Он отметил, что, по сути, данным документом стимулируются доносы на предпринимателей, «что они домой приносят, что выносят». По мнению Н.ТОМЕНКО, это явные признаки «полицейского государства».

По его словам, если при подготовке документа ко второму чтению руководство государства – Президент Украины и премьер-министр Украины не заявят, что такие признаки «полицейского государства» будут отменены, то «не только оппозиция и бизнес, но и все общество сделают все для того, чтобы такая сталинская налоговая инспекция и полицейское государство в Украине не были созданы».

Он спрогнозировал, что в таком случае в Украине состоятся «серьезные акции протеста».

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

«За» проголосовали из фракции Партии регионов 169 народных депутатов, из фракции БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блока Литвина – 19, внефракционные – 3.