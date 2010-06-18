ВР создала ВСК по расследования хищения госсредств в Госкомрезерве

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам выяснения обстоятельств хищения бюджетных средств руководством Государственного комитета Украины из государственного материального резерва.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления проголосовали 240 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Основная задача Временной следственной комиссии - выяснение обстоятельств хищения бюджетных средств руководством Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву, установление соответствия требованиям закона осуществления Госкомрезервом хозяйственной деятельности и обоснованности заключения им соглашений на приобретение и реализацию товарно-материальных ценностей, рациональности и целесообразности расходования бюджетных средств, изучение обстоятельств искажения показателей отчетной документации, обстоятельств подделки документов и злоупотребления властью и должностным положением руководством Госкомрезерва.

В состав комиссию войдут представители всех фракции. Председателем ВСК избран народный депутат Украины Владимир ОЛИЙНЫК (Партия регионов), его заместителем - народный депутат Игорь РЫБАКОВ (внефракционный).

Как сообщал УНИАН, 14 июня Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины в отношении служебных лиц Госкомрезерва и ГП «Ресурспоставка».

По данным пресс-службы ведомства, установлено, что указанные лица реализовали на аукционе материальные ценности (природный газ) по заниженной стоимости. Этими действиями государству нанесено 800 млн. грн. ущерба.

Дело для дальнейшего расследования направлено в Службу безопасности Украины.