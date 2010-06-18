Предприятия Черкасской области подали заявки на получение НДС-облигаций

Предприятия Черкасской области изъявили желание получить НДС-облигации со сроком обращения пять лет на сумму 270,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Черкасской области.

По словам заместителя главы ГНА в Черкасской области Павла ШПУНДРЫ, 11 предприятий области подали заявления на оформление возмещение налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в районные налоговые инспекции на общую сумму 270,5 млн. грн. На территории Черкасской области таких предприятий 104, сумма НДС, которая может быть погашена облигациями внутреннего государственного займа, составляет 343,6 млн. грн.

Номинальная стоимость каждой ОВГЗ составляет 1 тыс. грн., погашение облигаций осуществляется путем выплат в каждом полугодии из основной суммы долга в размере 10% номинальной стоимости облигации, ставка доходности по облигациям устанавливается в размере 5,5% годовых.

Справка УНИАН. В связи с затруднительным экономическим положением государства, дефицитом средств Государственного бюджета, Верховная Рада и Кабинет министров Украины предусмотрели в статье 25 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" осуществление возмещения налога на добавленную стоимость плательщикам облигациями внутреннего государственного займа со сроком обращения пять лет. Такие суммы налога должны быть задекларированы к возмещения до 01.05.2010 г. и подтверждены проверками.