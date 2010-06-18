Межбанк: торги закрылись котировками 7,9110/7,9140 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9140, к 12:00 сузился спрэд - 7,9115/7,9135. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9110/7,9140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9124.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2561, к 12:00 цены поднялись до 0,2562/0,2563. К закрытию цены откатились к уровню 0,2560/0,2561.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0000 (+0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2360/1,2415.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,7865/9,7985, к 12:00 цены ушли вверх - 9,8015/9,8100. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились - 9,7915/9,8015.