Медведев: Россия будет стимулировать инвестирование

Россия нуждается в инвестициях для модернизации своей экономики и поэтому для их привлечения внедряется ряд решений, способствующих деятельности инвесторов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, инвестиционная активность – один из факторов инновационного развития и успешной модернизации российской экономики и поэтому «России нужен настоящий инвестиционный бум».

Для улучшения инвестиционного климата 1 января 2010 года уже упрощён порядок и расширены возможности применения нулевой ставки по налогу на прибыль в отношении дивидендов. «Сегодня я готов объявить, что в России с 2011 года будет полностью отменён налог на прирост капитала при осуществлении долгосрочных прямых инвестиций», - заявил он.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ распорядился создать способствующий таким инвестициям институт – специальный инвестиционный фонд, в котором государственные средства будут дополнены частным капиталом. Фонд будет заниматься привлечением в проекты стратегических инвесторов и софинансировать такие проекты. А их работа будет организована на абсолютно рыночных и прозрачных принципах.

Также президент РФ напомнил, что изменены правила работы правоохранительных органов в отношении бизнеса. Теперь уже по закону ограничены возможности ареста предпринимателей при расследовании экономических преступлений. Процедуры проверок бизнеса стали более чётко регламентированы и обусловлены надзором прокуратуры, сообщил Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, создаются условия для привлечения квалифицированной рабочей силы. «Упрощён миграционный режим для приезжающих к нам высококвалифицированных специалистов. В частности, для тех, кто будет участвовать в крупных инвестиционных, научных и высокотехнологичных проектах. Также мы работаем над улучшением визовых правил», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.