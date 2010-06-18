Фондовый рынок закрылся повышением

Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,06%, Украинской биржи - на 0,73%

Киев. 18 июня. УНИАН. Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 июня, повысился на 0,06% – до 821,83 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 82 млн. 141 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,73% – до 2060,52 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 35 млн. 399 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 3 млн. 244 тыс. грн.