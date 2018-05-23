Налоговый кодекс оказался страшнее самих налогов

Правительственный проект Налогового кодекса попал под такой шквал критики, что казалось - судьба его уже решена и в своем нынешнем виде он останется лишь в кошмарных снах украинских бизнесменов. В рядах критиков оказались даже Минтрансом с Минюст, последний изложил свои замечания к Кодексу аж на 23-х страницах. Тем не менее, остается опасность того, что внеся перед вторым чтением в Парламенте косметические правки в свой проект Кодекса, Кабмин не отступится от основных его положений. 17 июня парламент принял документ в первом чтении. Нынешняя редакция Кодекса, наделяя почти безграничной властью налоговиков, делает налогоплательщиков еще более беззащитными перед законом. Единственный реальный позитив в проекте НК – снижение НДС и налога на прибыль, оказываются лишь временной мерой. Правительство явно вознамерилось принести малый и средний бизнес в жертву растущему бюджетному дефициту.

Фактически получается, что чиновники, бизнес, парламентарии с десяток лет усердно и неторопливо готовились к принятию Налогового кодекса, обсуждали тексты и концепции, дискутировали, проводили круглые столы с отечественными и зарубежными экспертами, но в итоге... В итоге, в качестве Налогового кодекса предлагают принять на скорую руку сработанный отдельной политической силой документ. И подобие “всенародного” обсуждения между первым и вторым чтением (видимо, промежуток – не более недели), является только раздражителем, а не способом конструктивно учесть интересы сторон и государства.

Налоговый кодекс – писался для всех, но вписали одних

По идее Налоговый кодекс должен был стать путеводителем предпринимателя по лабиринтам налогового законодательства. В некоторых моментах он должен был взять на себя и роль бульдозера, чтобы расчистить бюрократические завалы на пути развития частного бизнеса. Особое внимание при разработке данного документа должно было уделяться созданию благоприятной налоговой среды для малого и среднего предпринимателя. Крупные финансово-промышленные группы чувствуют себя в Украине лучше, чем где бы то ни было, получая от власти все возможные преференции, а зачастую и являясь этой самой властью, как на местах, так и на самом высоком уровне. Но хорошего, как известно, много не бывает и в проекте НК, разработанном Кабмином, предусматриваются специальные режимы налогообложения для субъектов хозяйствования, реализующих инвестпроекты в рамках технопарков. Что бы там не говорили о технопарках, но мы то помним, что такое СЭЗ и ТПР. К 2005 году в Украине насчитывалось 11 СЭЗ. На конец 2004 года только 3% предприятий, работавших в СЭЗ, выполняли утвержденные для них инвестиционные планы. С 2000 по 2005 год предприятия-льготники уплатили в бюджеты всех уровней 3,5 млрд. грн. При этом условные начисления на их деятельность (льготы) составили 8,4 млрд. грн. Едва ли не 80% условно начисленных платежей пришлось на СЭЗ «Донецк» и «Мариуполь» (обе Донецкая обл., в простонародье "донецкий оффшор"). Видимо, помня об этом, наиболее рьяно за восстановление «зонирования» выступают представители именно Донецкого региона. За пять лет на территории украинских СЭЗ было освоено около 10 млрд. грн. инвестиций, из которых только около трети пришлось на зарубежные. За все время существования (с 1993 по 2005 годы) на территории СЭЗ было создано всего лишь 52 тысячи новых рабочих мест. То, что украинские СЭЗ стали «заказником» для избранных ФПГ, а обычному бизнесмену там было ничуть не легче, чем вне зоны, является неоспоримым фактом.

Основной проблемой авторов правительственного законопроекта является отсутствие диалога с бизнесом в ходе разработки Кабмином Кодекса, убежден автор альтернативного правительственному Налогового кодекса, народный депутат Украины, лидер Европейской партии Николай Катеринчук (проект Катеринчука депутаты не приняли даже в первом чтении – ред.).

“Без публичного обсуждения, эффективность Налогового кодекса, который сегодня предлагает Правительство и парламентская коалиция, является нулевой. Наш проект Кодекса прошел всестороннее обсуждение - было получено около тысячи предложений предпринимателей относительно совершенствования налогового законодательства. Несмотря на то, что наш законопроект Налогового кодекса был отклонен Верховной Радой, мы еще раз его зарегистрировали в Парламенте, как альтернативу коалиционному законопроекту. Мы сделали это для того, чтобы в сравнительном анализе двух законопроектов донести до властей позицию предпринимателей. Если власть не прислушается к мнению предпринимателей, оппозиция также встанет на защиту цивилизованных взаимоотношений между властью и бизнесом. Будем инициировать массовые акции протеста”, - заявил Н.Катеринчук.

Но, не смотря на массу негативных комментариев уже прозвучавших в адрес правительственного НК, трудно обойтись без перечисления наиболее вопиющих положений этого документа, хотя бы и в общих чертах.

Налоговую “петлю” чуть ослабят на три года. Потом затянут опять?

Самое главное, что НК фактически не несет уменьшения налоговых ставок, о чем так много говорила новая власть. Все ждали снижения налога на прибыль и НДС, а взамен получили какую то фикцию. Кодекс действительно предусматривает снижение НДС, но, во-первых, всего лишь на 3% (по 1% в год, с нынешних 20% - до 17% в 2014 году). То же касается и налога на прибыль, правда его хотят единовременно сократить с 25% до 20%, а уже затем применить схему снижения по аналогии с НДС (до 17% в 2014 году).

Затем все возвращается на круги своя, то есть, к исходным 20%. Выглядит это, мягко говоря, не совсем честно по отношению к налогоплательщику и несколько странновато со стратегической точки зрения – все же Кодекс – документ долгосрочный, и не предполагающий постоянного внесения изменений.

И тут же Кодекс предлагает увеличить налог на физических лиц на 2%, если размер налогового платежа превышает 50 минимальных зарплат.

По поводу НДС есть еще один крайне болезненный момент, который был обойден вниманием составителей кодекса. В НК никак не обозначено решение проблемы своевременного возврата НДС предприятиям-экспортерам.

На фоне временных уступок, налогоплательщик будет однозначно шокирован увеличением втрое сроков налоговых проверок. При этом Кодекс позволит проводить внеплановые проверки без решения суда.

По мнению того же Н.Катеринчука, Налоговый кодекс фактически разрушает право на сохранение банковской тайны. “Предусматривается введение экзотического налога на депозиты физических лиц в размере 5%. Ни в одной стране мира такого нет. Совершенно непонятно какой смысл в этом, особенно в условиях глобального банковского кризиса, который так до сих пор и не закончился”, - отмечает народный депутат.

Есть в НК и другие неожиданные предложения. В частности, речь идет о приостановке операций по банковским счетам плательщиков налогов, то есть ГНАУ по своему усмотрению сможет остановить любой ваш платеж.

Более того, налоговики могут получить полномочия списывать деньги с банковских счетов предприятия, в счет погашения налоговой задолженности.

Как все помнят, от Кодекса ожидали сокращения количества налогов и в нем эти ожидания действительно отражены, другое дело как. Еще 9 июня премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Налоговый кодекс предусматривает уменьшение количества общегосударственных налогов с 29 до 17. Кроме того, отменяются десять местных налогов и сборов. Но, вот что сказал в ходе своего выступления в программе "Шустер Live" на ТРК “Украина” народный депутат от НУ-НС, лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк: "Послушайте, какие сократили налоги, - налог с владельцев собак, налог на использование местной символики, налог на выигрыш на ипподромных бегах... Но из этих налогов, которые хотят сократить, в прошлом году страна получила всего 8 млн. грн".

А.Яценюк отметил, что украинская экономика сегодня ему напоминает "дохлую корову", а проект правительственного Налогового кодекса - "доильный аппарат, который окончательно хочет добить эту корову".

Налоговая будет ходить в гости и общаться с соседями

Особое очарование в глазах налоговиков Кодексу, по видимому придает положение о новых средствах воздействия на субъектов предпринимательской деятельности. Налоговая инспекция получает право обследовать любую территорию, принадлежащую плательщику налогов (производственные складские помещения и т.д.) и составлять акты о результатах такого обследования. Но самое неприятное это то, что у ГНАУ может появиться возможность досматривать личное жилье предпринимателей, адреса которых значатся в налоговых документах. “Гости из налоговой будут теперь не только на предприятиях но и у вас дома, если не у вас, то у ваших соседей, которые должны рассказать как вы живете, появился ли у вас новый холодильник или новая машина. Все эта информация затем будет учтена во время вашего общения с налоговым инспектором”, - разъясняет нюансы правительственного НК Н.Катеринчук.

Кроме того заметно упрощается процедура получения разрешения на обыск помещений налоговиками и досмотр документов.

Есть в Налоговом кодексе и такое новшество, как определение размера налогообложения косвенными методами. Подобная методика используется во многих развитых странах, но в нашем Кодексе никак не обозначено, кто же будет определять объект налогообложения для применения этих косвенных методов. Можно не сомневаться, что в случае принятия НК, эту функцию «взвалят» на свои плечи сами фискальные органы. Но так же ясно, что оставлять выбор косвенных методов налогообложения на усмотрение фискальных органов, ни в коем случае нельзя, такое решение может принимать только суд.

Надеялись на лучшее и дождались...

Но что же мы все о плохом, неужели в проекте Кодекса нет ничего позитивного. По мнению главы Совета предпринимателей и работодателей Украины (СПРУ) Татьяны Зацерковной, в НК есть рациональные предложения, в частности сближение системы налогового учета с бухгалтерским. Но и она убеждена, что бизнес категорически не воспримет Кодекс в его нынешнем виде.

По словам Т.Зацерковной, предприниматели надеялись на появление паритетных взаимоотношений между властью и бизнесом. “Мы же в новом Налоговом Кодексе видим совершенно противоположное. В Кодексе убирается понятие "согласованных налоговых обязательств" и это действительно страшно. Представим, что после налоговой проверки предприятия налоговики доначислили налог предпринимателю. При этом, надо помнить, что акты налоговых проверок крайне редко бывают "чистыми". Но как бы то ни было, у налогоплательщика после доначисления налога возникают обязательства перед бюджетом. Конечно, налогоплательщику дается право обжаловать то, что написано в акте проверки, но обязательства по уплате налога эта процедура не снимает. Если ГНА доначислило налоги в особо крупных размерах, в отношении налогоплательщика сразу же возбуждается уголовное дело”, - говорит глава СПРУ.

При этом она уточнила, что согласно действующему законодательству, если в течении 20 дней ГНАУ не ответила на жалобу налогоплательщика относительно неправомерно доначисленных налогов, то его жалоба считается удовлетворенной. “Налоговый кодекс лишает предпринимателя этой нормы – в нем не оговорен срок, в течении которого налоговики должны ответить на жалобу. То есть, мы теперь можем ждать год, два, три, но при этом никто не снимает с нас обязательств перед бюджетом. Более того, согласно Налогового кодекса, активы такого предприятия переходят в налоговый залог. В таких условиях вести бизнес становится просто невозможно”, - отмечает Т.Зацерковная.

Такие положения Налогового Кодекса свидетельствуют о том, что ответственность налоговиков перед бизнесом в нем никак не прописана. Бездействие налоговика остается безнаказанным, тогда как предприниматель несет всю тяжесть ответственности перед обезличенным законом.

Глава СПРУ также напомнила, что уже 10 лет в Украине законодательно закреплена норма "конфликта интересов". “Если какой -либо закон можно трактовать двояко, как в пользу налогоплательщика, так и против него, то в такой ситуации решение должно приниматься в пользу налогоплательщика. В проекте Налогового кодекса эту норму убирают. С учетом поспешности принятия Кодекса, мы не уверены, что отдельные его нормы не будут противоречить друг другу, так как сегодня в законопроекте противоречий можно найти очень много”, - подчеркнула она.

Она так же добавила, что в Налоговом кодексе предлагается значительно увеличить количество штрафов и их размеры, по некоторым пунктам штрафы увеличиваются в 10 раз.

В результате складывается впечатление, что пополнение бюджета у нас планируется именно за счет штрафных санкций, налагаемых на малый и средний бизнес, а не за счет реформирования законодательства. Даже если смотреть с точки зрения налоговика, такой подход выглядит контрпродуктивным. Вместо того, чтобы с помощью НК дать возможность малому бизнесу встать на ноги, а уже затем наращивать за счет него налоговые поступления в бюджет, слову Кодекс в нашем случае возвращают его первоначальное значение.

Латинское слово codex означало в Древнем Риме кусок дерева или колодку, прикрепляемую к ногам преступника, которую последний волочил за собой.

P.S. Нельзя не отметить, что даже представители парламентской коалиции в последние дни соглашаются с несовершенством проекта правительственного НК. Они пытаются успокоить общественность, заявляя что оппозиция бросилась критиковать еще сырой документ, который планировалось дорабатывать перед вторым чтением. Но, с учетом огромного количества в Кодексе абсолютно неприемлемых пунктов, видится более логичным полностью отказаться от него и начать все с чистого листа. Никакая доработка документа в несколько сотен страниц не гарантирует нас от того, что в окончательный вариант Налогового Кодекса Украины не просочится большая часть из вышеприведенных «улучшений» налогового законодательства.

Антон Лосев (УНИАН)