Экономист: по итогам недели гривня подешевела к евро на 2%

По итогам этой недели гривня осталась стабильной к доллару и девальвировала к единой европейской валюте на 2%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «украинский валютный рынок продолжает идти путем сверхмедленного укрепления гривни, всецело ориентируясь на курс интервенций Национального банка». Экономист отметил, что в пятницу, 18 июня, центробанк в очередной раз немного скорректировал заявку на покупку доллара - 7,9129 с до 7,9124 грн./долл., и игроки рынка завершили торговую сессию котировками около этой отметки.

Как сообщил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок в последний день недели закрылся курсами 7,9110-7,9140 грн./долл., то есть соотношение гривня-доллар не изменилось. При этом рынок закрылся котировками 9,7916-9,8013 грн./евро, и национальная валюта подешевела к европейской еще на 0,1%, добавил экономист.