Эксперт: Нацбанк был главным покупателем валюты на рынке

Национальный банк Украины выкупал валюту всю неделю и был главным покупателем на рынке.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его информации, в период с 14 по 18 июня т.г. предложение долларов США продолжало превышать спрос. Рынок колебался в течение недели на уровне 7,9160 грн./долл. в понедельник. После же объявления курса покупки Нацбанком рынок упал до уровня 7,9150-7,9156 грн./долл., т.е. был на уровне покупки валюты НБУ. Пятницу рынок закончил на уровне 7.9120-7.9124 грн./долл., что также было на уровне покупки НБУ.

Предположительно, прогнозирует И.ДАВИДЕНКО, в ближайшем будущем на рынке будет превалировать предложение валюты над спросом, и в своем курсообразовании участники рынка будут ориентироваться на Нацбанк. Серьезное влияние на рынок может оказать позиция миссии МВФ, которая будет работать в ближайшее время в Украине, считает эксперт.