В Украине начала работу миссия МВФ

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

В ходе визита миссии в Украину планируется дальнейшее обсуждение фискальной политики, которую необходимо осуществлять для достижения плановых фискальных показателей на 2010 год и стабильного обеспечения тенденции к снижению долга, а также структурных реформ, касающихся финансового и энергетического секторов, необходимых для стабильности и экономического роста Украины.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

Последний раз миссия МВФ находилась в Украине 24 марта-2 апреля.