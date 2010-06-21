Межбанк: котировки составляют 7,9095-7,9135 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9140, к 12:00 сузился спрэд 7,9095/7,9135 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2572/0,2575, к 12:00 цены снизились до 0,2569/0,2571. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,8098 (-0,1902).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2436/1,2438, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,8395/9,8495, к 12:00 цены ушли вниз - 9,8185/9,8260.