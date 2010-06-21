Реформа налоговой «упрощенки» усложняет ее применение

Предложенная в правительственном проекте Налогового кодекса реформа упрощенной системы налогообложения резко снижает интерес предпринимателей к ее применению. Таково мнение Алексея Молдована, старшего консультанта Национального института стратегических исследований.

По его словам, в случае принятия подобных изменений данный налоговый режим окажется интересным только для малого бизнеса и субъектов, занимающихся кустарным производством.

Он также отметил, что большинство новых ограничений, прописанных в кодексе, направлено на борьбу с минимизацией налогообложения, что, действительно, является одной из ключевых проблем. Однако, в некоторых случаях, правительственные меры являются излишне жесткими. В частности, весьма спорным решением стало лишение плательщиков единого налога права регистрации НДС. Проектом кодекса предлагается установить ставку единого налога для юридических лиц в размере 6% базы налогообложения с включением НДС, вместо действующих двух альтернативных ставок (10% с включением НДС и 6% + НДС). Скорее всего, таким способом правительство пытается уменьшить объемы уплаты НДС.

В то же время, данное решение приведет к тому, что многие контрагенты (юридические лица, работающие на общей системе налогообложения) попросту откажутся от сотрудничества с плательщиками единого налога, которые не смогут предоставлять налоговые накладные.

Как отмечает эксперт, кроме того, негативное влияние на применение упрощенной системы налогообложения окажет сохранение граничного дохода, позволяющего перейти на упрощенную систему налогообложения, для физических лиц на уровне 500 тыс. грн. Начиная с 1998 года, когда была введена упрощенная система налогообложения, индекс потребительских цен вырос в 5,5 раза, то есть, реальные обороты предпринимателей сократились больше чем в 5 раз.

По мнению А.Молдована, в обмен на ужесточение критериев для применения упрощенной системы было бы целесообразным увеличить объем допустимого дохода, что позволит сохранить реальные обороты бизнеса для тех предпринимателей, которые отвечают новым параметрам.

Складывается впечатление, отмечает эксперт, что правительство хочет ограничить деятельность плательщиков единого налога по предоставлению товаров и услуг населению. Те же субъекты предпринимательской деятельности, которые развивают серьезный бизнес, вынуждены будут перейти на общую систему налогообложения.