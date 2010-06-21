Нацбанк продолжает укрепление курса своих интервенций
13:32, 21 июня 2010Финансы
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И готов покупать доллар по 7,9119 грн.
Национальный банк Украины продолжает укрепление курса своих интервенций, сегодня, 21 июня, он готов покупать доллар по 7,9119 гривень.
Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.
Как сообщалось, в прошлую пятницу регулятор выкупал валюту по 7,9124 грн./долл.
11 июня Нацбанк сообщил, что с начала текущего месяца на межбанковском валютном рынке сохранялось подавляющее доминирование предложения иностранной валюты над спросом на нее.
По данным Нацбанка, золотовалютные резервы НБУ с начала июня т.г. увеличились на 2,131 млрд. долл. и по состоянию на 16 июня составляли 28,837 млрд. долл.
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