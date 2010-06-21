Золотовалютные резервы Нацбанка превысили 29 млрд. долларов

Золотовалютные резервы Национального банка Украины превысили 29 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«С начала июня на межбанковском валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты. В этих условиях Национальный банк Украины продолжает проводить регулярные интервенции по покупке иностранной валюты, пополняя международные резервы. Объем последних превысил 29 млрд. долл. США», - говорится в сообщении.

С начала месяца гривня укрепилась относительно доллара США на межбанковском рынке на 0,1%, до 7,9124 грн./долл., а на наличном, по операциям продажи долларов, - на 0,2%, до 7,9315 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июня на 0,16%, до 7,9124 грн./долл. Относительно евро и российского рубля гривня ревальвировала на 0,33% и 2,37% соответственно, до 9,7821 грн./евро и 2,5372 грн./10 рублей.