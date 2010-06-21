Эксперт: цены на золото остаютcя в восходящей тенденции

Цены на золото в настоящее время остаются в восходящей тенденции.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, мягкая денежно-кредитная политика, нацеленная на стимулирование западной экономики, в сочетании с рядом факторов составляет благоприятную обстановку для золота. Покупки золота происходят сейчас при любом снижении.

В.СКИДАН отметил, что произведенные в последние годы вливания ликвидности в экономику могут привести к повышению инфляции в будущем, что, в свою очередь, окажет поддержку ценам на золото. Кроме того, ослабление доллара США, как правило, оказывает поддержку сырьевым товарам в целом, делая их более дешевыми для держателей других валют. Этот оказывающий поддержку фактор также отчасти отразится на рынке золота.

По словам эксперта, на прошлой неделе причиной роста цен на золото стали действия некоторых инвесторов, воспользовавшихся недавним снижением цен как возможностью для совершения покупок, на фоне сохраняющихся долгосрочных опасений относительно долговых проблем в Европе и потенциальной угрозы повышения инфляции. В ходе торгов на конец недели металлы показали смешанную динамику торгов. После этого золото предприняло попытку штурма максимальных уровней, что говорит о неуверенности инвесторов.

Как считает В.СКИДАН, инвесторы искали возможность для совершения выгодных сделок. Рост цен на золото побудил трейдеров покупать драгоценный металл для того, чтобы закрыть позиции, в рамках которых они продавали металл. Этот рост, похоже, не был обусловлен какими-либо новыми известиями, в особенности учитывая, что евро и акции торговались с повышением.

Эксперт напомнил, что евро рос на протяжении последних дней на фоне улучшения отношения инвесторов к рискованным активам. При этом некоторые инвесторы, которые остаются обеспокоенными ситуацией в Европе, воспользовались снижением цен на золото как возможностью для покупок. Несмотря на рост евро, по-прежнему наблюдаются некоторые опасения в отношении еврозоны. Понижение кредитного рейтинга Греции послужило в некотором роде сигналом о возможности поступления новых тревожных новостей. Никто, по сути, не верит в избавление еврозоны от проблем.