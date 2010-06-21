Новый Бюджетный кодекс усилит централизацию бюджетной системы

Проводимая в Украине реформа бюджетного и налогового законодательства, к задекларированным целям которой относятся децентрализация государственных финансов и укрепление финансовой основы местного самоуправления, усилит влияние центральных органов власти на бюджетную политику регионов.

Об этом говорится в обнародованном рейтинговым агентством "Кредит-Рейтинг" аналитическом отчете.

"Внедрение дополнительных требований к городам и регионам, а также повышение контроля на всех стадиях бюджетного процесса приведет к ограничению полномочий органов местного самоуправления в сфере бюджетных отношений", - сказано в отчете.

Как отмечают в агентстве, в рамках децентрализации бюджетной системы проектом закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, разработанным Кабинетом министров Украины, предусмотрена передача местным бюджетам отдельных источников доходов государственного бюджета (сбор за специальное водопользование, плата за выдачу лицензий и др.), а также новых и дополнительных видов налогообложения, предусмотренных проектом Налогового кодекса (дополнительная свыше базовой ставка налога на прибыль). По оценкам Министерства финансов Украины, дополнительный ресурс, который получат местные бюджеты, составит около 23 млрд. грн. (36% совокупных доходов местных бюджетов в 2009 году за вычетом трансфертов).

По мнению агентства, этими ресурсами территориальные общины не смогут распорядиться по собственному усмотрению, так как в местные бюджеты будут переданы дополнительные расходы, осуществление которых ранее проводилось на центральном уровне (отдельные программы социальной защиты и поддержка внешкольного образования). Таким образом, как говорится в отчете, нагрузка на местные бюджеты будет усилена за счет направлений, планирование и осуществление расходов по которым является частью общегосударственной политики (финансирование государственных программ социальной защиты) и не относится к компетенции местного самоуправления.

Рейтинговое агентство также отмечает существенное усиление полномочий органов государственной исполнительной власти в сфере организации и координации бюджетного процесса на местном уровне. Начальник отдела муниципальных рейтингов "Кредит-Рейтинга" Елена САМОЙЛОВА считает, что жесткая регламентация и контроль со стороны центральной власти деятельности, связанной с составлением, рассмотрением, утверждением и выполнением местных бюджетов, с одной стороны, направлены на повышение эффективности функционирования бюджетной системы Украины, с другой стороны, ограничивают права органов местного самоуправления и ведут к усилению финансовой зависимости местных бюджетов от государственного бюджета.