Рост ВВП Украины в январе-мае составил 6,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-мае т.г. составил 6,1%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, обнародованном на официальном сайте главы государства.

В сообщении указывается, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе традиционной еженедельной встречи обсудили итоги 100 дней работы правительства и договорились об участии главы государства в расширенном заседании Кабинета министров в среду, 23 июня, где будет проанализирована программа правительства, направленная на последующую реализацию реформ, инициированных Президентом.

«Глава государства и глава правительства обсудили итоги работы на протяжении 5 месяцев, отметив, что страна добилась за этот период 6,1% роста ВВП» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Государственного комитета статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 4,8%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2%, во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16%, в ІV – 6,8%.