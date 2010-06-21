Межбанк закрылся котировками 7,9115/7,9125 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9140, к 12:00 сузился спрэд 7,9095/7,9135. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9115/7,9125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9119.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2572/75, к 12:00 цены снизились 0,2569/71. К закрытию цены откатились к уровню 0,2571/72. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7400 (-0,2600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2370/1,2480. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,8395/9,8495, к 12:00 цены ушли вниз 9,8185/9,8260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,8120/9,8190.