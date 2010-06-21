Бюро по вопросам антикоррупционной политики возглавил Рябошапка

Бюро по вопросам антикоррупционной политики возглавил заслуженный юрист Украины Руслан РЯБОШАПКА.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров Украины.

"Антикоррупционное бюро возглавил ведущий специалист в сфере формирования и реализации государственной антикоррупционной стратегии, глава делегации Украины на заседаниях пленарных съездов Группы государств Советы Европы против коррупции (GRECO), заслуженный юрист Украины Руслан РЯБОШАПКА", - говорится в сообщении.

Как объяснили в Секретариате Кабинета министров, аппарат Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики реорганизован в Бюро по вопросам антикоррупционной политики.

Структура Бюро будет состоять из секторов: проведения антикоррупционной экспертизы, анализа и исследования проблем возникновения коррупции, международного сотрудничества и информационной политики и координации деятельности центральных органов исполнительной власти по вопросам антикоррупционной политики.

К главным функциям Бюро принадлежит подготовка и реализация правительственных приоритетов в проведении антикоррупционной политики.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года правительство Николая АЗАРОВА ввело должность заместителя министра Кабинета министров – правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, и назначило на нее Андрея БОГДАНА.

Институт правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики был создан в 2009 году правительством Юлии ТИМОШЕНКО.