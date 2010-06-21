Члены Ассоциации участников рынка беспроводных сетей передачи данных - "РК-Телеком-Украина" и "Норматек" - подписали договор о продвижении Мультисервисной платформы для развития рынка мобильного контента в Украине. Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации.

По данным главы Рабочей группы Ассоциации «Развитие рынка мобильного контента на Украине», генерального директора "РК-Телеком-Украина" Олега СОБОЛЕВА, мультисервисная платформа опробована на купленном "РК-Телеком" (Россия) операторе беспроводной связи в Таджикистане. Кроме того, по его словам, большой опыт компании в обслуживании операторов мобильной связи России и оператора Yota, позволяет воспроизвести приемлемую для рынка Украины бизнес-модель на базе украинского оператора "Норматек", имеющего сразу три национальных лицензии в разных диапазонах

частот. Он считает, что такое сотрудничество не только подтолкнет бизнес обеих компаний, но и даст хороший толчок развитию рынка "Мобильного контента Украины" в целом.

Мультисервисная платформа для предоставления оператором услуг мобильного контента

позволяет повысить лояльность абонентов, получить дополнительный доход и др.

Среди основных задач, которые выполняет платформа, - развитие новых услуг для абонента, аренда приложений, единый процессинг и др.