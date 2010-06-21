Курс НБУ на 22.06.10

Официальный курс НБУ на 22.06.10 100 USD – 791.0700 (на 21 июня – 791.1900) 100 EUR – 980.2148 (на 21 июня – 978.8603) 10 RUR – 2.5745 (на 21 июня – 2.5618) Учетные курсы банковских металлов на 21.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 99635.27 (на 21 июня – 98424.04) 961 XAG 10 Серебро – 1532.30 (на 21 июня – 1485.06) 962 XPT 10 Платина – 126966.74 (на 21 июня – 124295.95) 964 XPD 10 Палладий – 39395.29 (на 21 июня - 37818.88)

Официальный курс НБУ на 22.06.10 100 USD – 791.0700 (на 21 июня – 791.1900) 100 EUR – 980.2148 (на 21 июня – 978.8603) 10 RUR – 2.5745 (на 21 июня – 2.5618) Учетные курсы банковских металлов на 21.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 99635.27 (на 21 июня – 98424.04) 961 XAG 10 Серебро – 1532.30 (на 21 июня – 1485.06) 962 XPT 10 Платина – 126966.74 (на 21 июня – 124295.95) 964 XPD 10 Палладий – 39395.29 (на 21 июня - 37818.88)

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