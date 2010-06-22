ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украина хочет отказаться от импорта дешевого мяса», в котором пишет - правительство намерено ограничить импортные поставки мяса в Украину. Разрешение на это должна дать всемирная торговая организация…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukraina-hochet-otkazatsja-ot-importa-mjasa-141854/

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Также «Дело» в материале «ДТЭК намерен до конца бороться за государственный уголь» пишет - вчера состоялся тендер на право обогащения угля госшахт. Конкурс провела компания «Уголь Украины». Всего на аукцион было выставлено 12,7 млн. тонн сырья, которые были разбиты на 20 лотов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/dtek-nameren-do-konca-za-gosudarstvennyj-141850/

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«Дело» в материале «Ракеты для Грузии покупали за деньги украинского банка» пишет – изданию стали известны подробности скандальной сделки о поставке ракет в Грузию…

http://delo.ua/vlast/politika/rakety-dlja-gruzii-pokupali-za-dengi-banka-141787/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Не самая ценная бумага» пишет – Государственная налоговая администрация вчера сообщила, что предприятия согласились получить гособлигации в счет возмещения НДС на сумму всего 5,2 млрд грн. – четверть общей задолженности государства. Подать заявки можно будет еще в течение четырех дней, но компании делают это неохотно, опасаясь высокого дисконта (до 50%) при продаже низкодоходных облигаций на вторичном рынке. Единственный способ избежать убытков – использовать бумаги в качестве залога по кредитам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1390673

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Минск учат понимать с первого газа» пишет – Россия, как и обещала, впервые с 2004 года начала газовую войну с Белоруссией. "Газпром" по поручению президента Дмитрия Медведева снизил поставки на 15% и готов принять решение о дальнейшем сокращении. Продолжавшиеся весь день переговоры не дали результатов – стороны лишь признали взаимную задолженность, но уже завтра долг Белоруссии может вырасти до $250 млн. Единственное, что пока пообещал Москве Минск, это погасить весь долг до 5 июля. Но сейчас "Газпром" утверждает, что не готов столько ждать…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1390650

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«Газета по-киевски» в материале «Бюджет столицы еще не принят, а денег уже нет» пишет - июнь на исходе, а Киев до сих пор живет без главного финансового документа. Не выполняется Программа социально-экономического развития, не проводятся закупки продуктов и лекарств в бюджетные учреждения, не выделяются деньги на другие нужды города…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/22/034630.html

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Издание «Сегодня» в публикации «ВВП растет, но сталь и стройки тянут вниз» пишет – пресс-служба президента выдала оптимистичное сообщение: за 5 месяцев ВВП вырос на 6,1%. Данные Госкомстата на сей счет пока отсутствуют — еще во время премьерства Юлии Тимошенко он перестал выдавать ежемесячные итоги, ограничившись ежеквартальными. За первый квартал 2010 года ВВП, по данным статистиков, вырос на 4,8%. То есть согласно данным Банковой, рост ускоряется. Если бы не одно но…

http://www.segodnya.ua/news/14146862.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НДС-облигации: Кабмин перенес долг на потом» пишет – Кабмин конвертировал долг по НДС в гособлигации. Но их параметры делают ценные бумаги неинтересными для инвесторов. Похоже, правительство пойдет на эмиссию. В целом, отвечать все равно будет будущий КМУ...

https://economics.unian.net/rus/detail/50218

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Закон о рынке газа: "накормят" ли всех одним Нафтогазом?» пишет – рынок газа ждет либерализация, прежде всего, реструктуризируют Нафтогаз. А это означает отказ от практики субсидирования потребителей, повышение тарифов, а также внутриэлитные конфликты...

https://economics.unian.net/rus/detail/50271

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Звезды на пересчет» пишет – ради удобства гостей Олимпиады в Сочи российские власти вводят обязательную классификацию гостиниц и пансионатов по всей стране. А Госдума вскоре рассмотрит законопроект о штрафах для отелей, не проставивших звезды по новым правилам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/22/238127

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Издание «Известия» в публикации «Москали на хуторе близ Диканьки» подает результаты собственного исследования, как далеко друг от друга зашли Россия и Украина за 20 лет взаимной независимости. Чтобы понять это, журналисты отправились в знаменитую гоголевскую Диканьку. Где еще искать "чертей", как не здесь - как раз между восточной и западной Украиной…

http://www.izvestia.ru/special/article3143116/

(УНИАН)