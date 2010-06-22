Эксперт: для банковских депозитов наступает период летнего затишья

Текущая ситуация с банковскими депозитами обусловлена сезонным фактором, так как наступает период традиционного летнего затишья, во время которого снижается деловая активность.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, с 14 по 18 июля 2010 года большинство банков не изменяли свои условия по депозитным вкладам, хотя процентная ставка по вкладам в гривне все-таки снизилась. В результате средняя процентная ставка по гривневым вкладам на срок 3, 6 и 12 месяцев упала на 0,08 пункта. Процентные ставки по депозитам в гривне теперь следующие: на срок 1 месяц – от 9 до 17% годовых; на 3 месяца – от 12,2 до 17,5%; на 6 месяцев – от 13,4 до 18,5%; на 12 месяцев – от 14,5 до 19,5%.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на конец прошедшей недели установились такие условия по вкладам в долларах США: на срок 1 месяц – от 3 до 8% годовых; на 3 месяца – от 5 до 9,75%; на 6 месяцев – от 5,5 до 10,5%; на 12 месяцев – от 6 до 11%. Ставки по депозитам в евровалюте находятся в следующих пределах: на срок 1 месяц – от 1 до 7,5% годовых; на 3 месяца – от 1,5 до 9,25%; на 6 месяцев – от 1,75 до 10%; на 12 месяцев – от 2% до 10,5%.

По мнению эксперта, новостью прошлой недели, к которой приковано внимание не только банковского и финансового сектора, но и всей общественности, стало принятие в первом чтении проекта нового Налогового кодекса Украины, в котором предложены изменения практически ко всем законам Украины, касающимся налогообложения и администрирования налогов. Проектом Налогового кодекса предлагается внести изменения в налогообложении банковских операций, что вызывает неоднозначные отзывы финансистов, подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ.