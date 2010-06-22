Межбанк к 12.00: котировки - 7,9080/7,9115 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9060/7,9130, к 12:00 сузился спрэд 7,9080/7,9115 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2563, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2561/0,2562. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,8600 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2313/1,2315, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7375/9,7480, к 12:00 цены ушли вниз - 9,7360/9,7440.