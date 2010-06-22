НБУ уполномочил Березу на выполнение функций временного администратора

Национальный банк Украины своим постановлением (№281 от 16 июня т.г.) на период временного отсутствия временного администратора ПАО «Коммерческий банк «Владимирский» Анатолия ДРОБЯЗКО уполномочил на выполнение его функций служащего Нацбанка - заместителя начальника отдела банковского надзора Управления НБУ в Сумской области Сергея БЕРЕЗУ.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Владимирский» 17 июля 2009 года сроком на 1 год, а до 16 января 2010 года был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В последствии мораторий был продлен с 17 января по 16 апреля 2010 года включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц. Постановлением Нацбанка от 15 апреля т.г. №202 правление НБУ продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка с 17 апреля по 16 июля 2010 года включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц.

Справка УНИАН. Банк «Владимирский» создан в 2001 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составляли 296,788 млн. грн., обязательства – 231,181 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 253,378 млн. грн., собственный капитал – 65,607 млн. грн., уставный капитал – 84,01 млн. грн.

Чистый убыток банка «Владимирский» в І квартале т.г. сократился в 42 раза – до 39 тыс. грн.

В 2009 году чистый убыток банка «Владимирский» составил 46,5 млн. грн. против 2 млн. грн. прибыли годом ранее.