Структура парламента будет определена после местных выборов

Окончательная структура парламента будет определена после завершения местных выборов, сказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО в эфире полтавской телекомпании «Лтава».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, отвечая на вопрос относительно возможности согласованной деятельности объединенной парламентской оппозиции, он отметил, что этому мешает фактор политического предательства.

«Главная проблема нынешней парламентской оппозиции - наличие фактора политического коллаборационизма, поскольку очень трудно определить, когда завершится процесс легализации прямого или опосредствованного сотрудничества де-юре оппозиционных депутатов с нынешней коалицией», - сказал он.

В качестве примера Н.ТОМЕНКО назвал то, что сегодня больше половины членов партии «Народная самооборона» перешли в коалицию, чтобы, по словам самих же депутатов, изнутри демократизировать действующую коалицию. Также, отметил вице-спикер, и представители УНП фактически разделились пополам: половина действует в коалиции, а половина остается в оппозиции. «Такая политическая неопределенность и непоследовательность создает проблему непрогнозируемой и непонятной стратегии деятельности парламентской оппозиции», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он в который раз подчеркнул, что был и остается сторонником завершения процесса определенности и мечтает о парламенте, где есть устойчивая коалиция и определившаяся оппозиция. «Только тогда исчезнет третий сектор, сектор так называемых двойных политических агентов, которые формально входят в оппозицию, но реально действуют в интересах коалиции», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, говоря о временном промежутке упрочения работы Верховной Рады, Н.ТОМЕНКО отметил: «Скорее всего, окончательная структура парламента станет понятной после завершения местных выборов. Поскольку, по планам властей, кое-кого из влиятельных депутатов-бизнесменов сегодня стоит оставить в оппозиционных фракциях, чтобы они «помогли» сформировать списки в ключевые местные советы от оппозиционных партий и, соответственно, по результатам местных выборов, создали провластные коалиции в системе местного самоуправления».