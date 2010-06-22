Южная таможня перечислила в госбюджет 3,2 млрд. грн

За неполных полгода Южная таможня перечислила в государственный бюджет свыше 3 миллиардов 200 миллионов гривен.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Государственной таможенной службы.

В частности, за три недели июня 2010 г. Южной таможней перечислено в госбюджет 395,0 млн. грн., что составляет 57,2% выполнения планового показателя за июнь и на 163,4 млн. грн. больше, чем за аналогичный период мая.

Также сообщается, что в результате проведенных мероприятий выросла активность со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности по подаче к таможенному оформлению грузов в морские порты. В частности, по сравнению с аналогичным периодом мая текущего года, в июне наблюдается увеличение заявленного к оформлению грузопотока на 61% , в том числе по основным бюджетоформирующим товарам, таким как цитрусовые и бананы (статистический импорт увеличился на 37%); мясо (объемы статистического импорта увеличились на 47%); автомобили (объемы статистического импорта увеличились почти в 2 раза и соответственно оплаченные платежи увеличились почти в 2,3 раза, или на 12,4 млн. грн.); также увеличилось на 10,9% количество оформленных контейнеров.