Азаров: правительство заслуживает удовлетворительной оценки

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Кабинет министров заслуживает удовлетворительной оценки за 100 дней своей деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней деятельности правительства.

"Всегда мы недовольны своей работой, по большому счету. Что-то удалось, что-то не удалось, но в целом я удовлетворен тем, как руководители правительства, министры относятся к тем заданиям, которые перед ними стоят. В целом моя оценка как руководителя правительства – я бы поставил "удовлетворительно", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время премьер отметил, что на ближайшее время у правительства существует "планов громадье". "Ни одна сфера не останется без реформирования. Вот представьте себе ремонт в вашей квартире. Это сложно сделать, правда? А мы предполагаем сделать серьезнейший капитальный ремонт в нашем общем доме – государстве, поэтому можете себе представить, какие громадные нас ожидают трудности, проблемы. Но и дальше нельзя жить в неотремонтированном доме", - добавил Н.АЗАРОВ.