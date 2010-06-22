Экономическая ситуация в Украине стабилизировалась

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что в Украине постепенно улучшается качество жизни и налаживается стабильная ситуация в экономике и социальной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, когда в Украине наступит стабильность.

«А разве вы не почувствовали, что жить стала стабильнее?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что по данным Госкомстата, в мае и апреле зафиксирована дефляция.

При этом премьер также добавил, что в мае на 1,5% увеличился товарооборот.

«А это значит, друзья мои, что жить стало веселее, жить стало лучше. Это значит, что наши люди стали больше покупать. И это радует. Это очень оптимистический сигнал для нас. Мы ждали этого момента», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что увеличение товарооборота может быть следствием повышения минимальных зарплат и пенсий с мая.

«Подняли на столько, на сколько смогли (зарплаты и пенсии – УНИАН), и ждали, как на это отреагирует внутренний рынок. И, наконец, он отреагировал, всего-навсего на 1,5%. Это очень мало. Поэтому однозначно стабильнее мы стали жить потому, что в стране появилась единая власть и единая команда. Она не пеняет друг на друга, а работает вместе, и уже от этого жить стало стабильнее», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае 2010 года по сравнению с апрелем дефляция составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7%.

В мае т.г. против апреля во всех областях Украины, а также в Киеве зафиксирована дефляция, при этом в Севастополе – инфляция 1,3%.

Инфляция в мае 2010 года против мая 2009 года составила 8,5%, в январе-мае 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года – 10,3%.

В Украине инфляция в декабре 2009 года по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).