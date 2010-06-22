Снижение проблемной задолженности остается актуальным для банков

Уменьшение доли проблемной задолженности в кредитном портфеле банков остается по-прежнему актуальным.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «банки все так же предлагают населению наименее рискованные кредитные программы с предоставлением значительного авансового взноса и ликвидного обеспечения, что обусловлено слабой платежеспособностью потенциальных заемщиков». В период с 14 по 18 июня 2010 года на рынке кредитования физических лиц существенных изменений не произошло. Количество программ, которые предлагаются украинскими банками по кредитованию, растет, но существенного влияния на рынок не оказывает.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, условия предоставления кредитов на приобретение автотранспорта сейчас следующие: реальные процентные ставки колеблются от 23,94-30% годовых, сроки кредитования – от 1 до 3, гораздо реже до 5 лет, размер авансового платежа – не меньше 30% от стоимости автомобиля.

По ипотечным кредитам условия таковы: процентная ставка 24%-28% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 5 лет, с авансовым взносом не менее 40%, чаще встречается - 50% от стоимости недвижимости.

По информации эксперта, кредиты на потребительские цели встречаются следующих видов: под залог недвижимости на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 26-31,25% годовых; под залог депозита на срок действия депозита, под ставку +3-+6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне; +5%-+11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте. Кредитование участников собственных зарплатных проектов происходит на срок 1-3 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 36-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.