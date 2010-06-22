Беларусь перекрыла транзит российского газа

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь.

Об этом глава Белорусского государства заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ в Минске, передает агентство «БЕЛТА».

По словам А.ЛУКАШЕНКО, на сегодняшний день «Газпром» должен Беларуси 260 млн. долларов за транзит газа.

«Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатит за транзит «Газпром». Они нам за эти полгода ни копейки не заплатили. До какого цинизма и абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 млн. долларов, я тебе - 190 млн. долларов, и ты начинаешь мне за это заворачивать вентиль», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Он подчеркнул, что проблема не в том, что Беларусь не выполняет контракт. «Это они не выполняют контракт. Мы молчали, мы об этом не говорили, они там мямлили устами пресс-секретаря, что мы что-то не подписываем и так далее", - сказал Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что не Беларусь должна «Газпрому», а «Газпром» должен Беларуси.

«Тот долг, о котором сегодня трезвонит «Газпром», сложился за январь-апрель (текущего года) и составляет около 190 млн. долларов. В это время мы пытались договориться с руководством России, потому что «Газпром» прямо нас отправил: скажут там (руководство России) - мы оставим вам прошлогоднюю цену. Мы только начали выходить из этого кризиса, начали разгружаться склады, пошла торговля с Россией - на 51% мы увеличили торговлю за этот период к уровню прошлого года. Хотелось бы, чтобы Россия поддержала в этот момент Беларусь, не увеличивая цену. Не надо понижать, как Украине на 30%, как Венгрии обещаете понизить, дайте нам этот год, чтобы мы по прошлогодним ценам поработали и восстановили экономику», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент пояснил, что по поводу этого долга Беларусь пыталась договориться с Россией на самом высоком уровне и платила по прошлогодней цене, «но от нас потребовали на 20 долларов дороже».

«Образовался этот долг. Мы на 1 мая этого года не договорились и в мае полностью заплатили, как требует «Газпром». А тот долг (192 млн. долларов) остался. Мы попросили дать нам рассрочку, потому что дело не в том, что в стране нет денег. Деньги у нас есть, но мы не можем из золотовалютного резерва взять деньги - нам нужно курс рубля поддерживать, мы не можем взять деньги из бюджета, потому что они тоже там расписаны», - сказал А.ЛУКАШЕНКО, отметив, что Беларусь просила дать хотя бы две недели, чтобы собрать необходимую сумму и перечислить. «Нет, мы ничего ждать не будем - перечисляйте нам 192 млн. долларов», - процитировал глава государства позицию российской стороны.

«Хорошо, я сегодня взял в долг эти деньги у своих друзей, и мы вам в ближайшее время эти деньги отдадим, но печально, что мы у чужих людей заняли эти деньги в течение одного дня, а Россия две недели подождать не могла», - подчеркнул Президент Беларуси.

«Мне сегодня непонятно поведение руководства России. Идет какое-то непонятное давление, - сказал А.ЛУКАШЕНКО. - Не мы должны сегодня «Газпрому» - «Газпром» должен нам 70 млн., если провести взаимозачет. Это абсолютно точно, и они это признают».