Межбанк: доллар подешевел, но очень незначительно

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9060/7,9130, к 12:00 сузился спрэд 7,9080/7,9115. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9075/7,9115 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9107.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2560/63, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2561/62. К закрытию цены снизились 0,2551/52. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0174 (+0,2774).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2313/15, а к 15:00 упали 1,2265/67. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,7375/9,7480, к 12:00 цены ушли вниз 9,7360/9,7440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,7040/9,7115.