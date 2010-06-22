Азаров не осведомлен о ходе аудита деятельности Тимошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что не осведомлен о ходе аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной результатам 100 дней деятельности возглавляемого им Кабинета министров.

"Есть аудиторская компания. Я, честно говоря, не знаю, где она и над чем работает. Есть программа, и эта программа, скорее всего, выполняется", - сказал Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос, может ли бывший премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО по результатам аудита привлечена к ответственности, А.АЗАРОВ отметил: "Известные процессы, которые сейчас ведутся. Кто-то должен ответить за незаконное решение, которым международные суды сейчас признают страну виновной, и обязаны проплачивать колоссальные санкции. Или не надо? Сказать, что все нормально? Страна увеличила впервые за один год в три раза свой внешний долг, оказалась на пороге… даже трудно выговорить это слово… И никто не должен за это понести никакой ответственности? Масштабы злоупотреблений колоссальны".

"Правительство может ошибаться, допускать ошибки в своей деятельности. Это вполне обычный процесс, но важно эти ошибки исправить, минимизировать. Но никто не имеет права принимать незаконные решения, которые заведомо причиняют ущерб. Если бы речь шла только об ошибках предыдущего правительства – никаких вопросов. Мы прекрасно знаем, насколько это трудная работа – государственное управление. Ошибки возможны. Но речь идет о заведомых злоупотреблениях властью", - резюмировал он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ставит задачу перед членами своего правительства работать честно. "Мы всегда должны думать о том, что когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем – мы не вечны, нашу работу будут очень тщательно оценивать те, кто придет нам на смену. Поэтому мы должны работать так, чтобы не дать ни малейшего повода сомневаться, по крайней мере, в нашей честности", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.