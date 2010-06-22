Азаров: работа в банках «Надра», «Киев» и «Укргазбанк» наладится
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что до конца текущего года в трех государственных банках «Надра», «Укргазбанк» и «Киев» будет налажена стабильная работа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции.
«Сейчас по всем трем государственным банкам - «Надра», Укргазбанк, «Киев» ведется работа, связанная, прежде всего, с оздоровлением состояния этих банков. Они разные, но, тем не менее, у нас есть уверенность, что до конца года мы сумеем эту работу завершить. Поэтому банки становятся абсолютно нормальными и работающими», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также отметил, что вопрос о возврате населению вкладов в банке «Надра» будет решен на 100%.
«Это вопрос, который будет на 100% решен. Можете даже не сомневаться», - сказал Н.АЗАРОВ.
Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».
В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка».
По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.
В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.
С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.
По оценкам Нацбанка Украины, для стабилизации работы банка «Надра» необходимо 10 млрд. грн.
По информации банка "Надра", процесс его рекапитализации при участии государства и частного инвестора планируется завершить до конца июня текущего года.