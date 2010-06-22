Банки не предвидят оттока капитала при 5%-ной ставке

Банки не предвидят оттока вкладов при вводе 5%-ной ставки доходов на депозиты.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, об этом представители банковских учреждений сказали во время заседания круглого стола о налогообложении доходов от депозитов физических лиц.

Согласно сообщению, представители банков одобрили введение этой нормы, поскольку, по их словам, 5%-ная ставка не будет иметь существенного влияния на вклады населения и оттока капиталов не будет.

Напомним, что с 1 января 2013 года планируется ввести налогообложение 5-процентной ставкой доходов в виде процентов на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет физического лица.

Справка УНИАН. 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров. Документом предусматривается взыскание 5% налога на доходы граждан, полученные от депозитов.