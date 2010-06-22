Страховщики надеются, что будут учтены их предложения

Страховщики надеются, что при доработке Налогового кодекса будут учтены предложения участников рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявили представители объединений участников страхового рынка.

Так, предложения страховщиков предусматривают установление особенностей налогообложения не страховой деятельности, а именно страховщика, как это предусмотрено частью Кодекса, которая касается особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства. При этом участники рынка предлагают в соответствующих подпунктах установить особенности определения прибыли, доходов и расходов страховщика, в частности, учтя при их вычислении страховые резервы.

Кроме того, страховщики считают необходимым уточнить особенности налогообложения инвестиционного дохода компаний по страхованию жизни.

Также участники рынка предлагают установить нормирование предоставления налоговых льгот страхователям по договорам добровольного медицинского страхования.

«Мы предложили новые нормы: увеличить возможность для работодателя отнесения на валовые расходы средств по долгосрочным договорам страхования жизни по негосударственному пенсионному обеспечению и добровольному медицинскому страхованию до 40%, в существующей редакции это до 15% от фонда заработной платы» - сообщила генеральный директор Украинской федерации страхования Галина ТРЕТЬЯКОВА.

При этом она отметила, что предусмотрена некоторая дифференциация – до 16% по долгосрочным договорам страхования жизни, до 16% по негосударственному пенсионному обеспечению и до 8% по договорам добровольного медицинского страхования.

Также Г.ТРЕТЬЯКОВА сообщила, что страховщики поддерживают предложения правительства в части нулевой ставки налогообложения долгосрочных договоров страхования жизни.

Кроме того, участники рынка придерживаются мнения, что страховые выплаты по риску смерти не должны облагаться налогом.

«Украина, наверное, одна из немногих стран мира, где выплата по смерти облагается как наследство», - подчеркнула Г.ТРЕТЬЯКОВА. «Поэтому мы предлагаем по риску смерти убрать налогообложение выгодоприобретателем».

Помимо этого страховые компании выступают за сохранение действующей системы налогообложения обособленных структурных подразделений страховщиков, а именно права начисления и уплаты консолидированного налога на прибыль.

В свою очередь председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий ВОЛГА отметил, что комиссия поддерживает большинство предложений участников рынка.

Относительно перехода страховщиков на общую систему налогообложения, он сообщил, что переговоры с Министерством финансов Украины по данному вопросу продолжаются. При этом он сообщил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность уменьшить переходной период страховщиков на общую систему налогообложения до 2 лет с 3 лет, предусмотренных в последней редакции Налогового кодекса.