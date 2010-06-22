Томенко предлагает изъять положения о специнспекции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО зарегистрировал в парламенте предложения ко второму чтению проекта Налогового кодекса Украины (р.н. 6509).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, среди прочего вице-спикер предложил изъять из законопроекта все положения о создании нового органа контроля – специализированной государственной налоговой инспекции и, соответственно, всех ее полномочий.

В сообщении напоминается, что принятый за основу правительственный проект Налогового кодекса предусматривает значительное расширение полномочий контролирующих органов по надзору за субъектами налогообложения – юридическими и физическими лицами, в том числе и через создание специализированной государственной налоговой инспекции. В частности, новым Налоговым кодексом законодательно нормируются так называемые «косвенные методы» осуществления налогового контроля («экономический анализ; наблюдение; аналогии; контроль над расходами и доходами налогоплательщиков – физических лиц» и пр.); значительно расширяются основания для проведения налоговиками внеплановых документальных и контрольных проверок; нормируется осуществление налогового контроля «путем проведения опросов налогоплательщиков – физических лиц»; налоговикам предоставляется право во время проверок обследовать территории, помещение и имущество налогоплательщиков и пр.

Н.ТОМЕНКО убежден, что не только оппозиция, но и представители коалиции не ограничатся исключительно заявлениями, что создание нового контролирующего органа со сверхполномочиями - это «украинское гестапо», которое превратит Украину в «полицейское государство», но и проголосуют за его поправки и действительно не допустят, чтобы, вопреки Конституции, в Украине действовала «налоговая инспекция имени Лаврентия Берии».

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

«За» проголосовали из фракции Партии регионов 169 народных депутатов, из фракции БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блока Литвина – 19, внефракционные – 3.

Оппозиционные политики остро критиковали многочисленные положения проекта Налогового кодекса.