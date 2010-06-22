Королевская предлагает создавать СЭЗ под конкретные проекты

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства будет предлагать создавать свободные экономические зоны (СЭЗ) на отдельно взятых территориях под конкретные инвестиционные проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в ходе выездного заседания комитета вместе с представителями центральных органов власти в г. Славутич.

Как отметила она, в комитете считают, что создание СЭЗ должно сопровождаться принятием соответствующих законопроектов по каждому случаю.

«Комитет в настоящее время изучает опыт городов, в которых реализовывались проекты развития территорий, и Славутич – это конкретный проект моногорода, который диверсифицировал экономику путем развития малого и среднего бизнеса. На сегодня 50% его доходов – поступления от Чернобыльской АЭС и 50% - от малого и среднего бизнеса. Таким образом, руководство Славутича создало экономическую «подушку безопасности», и развивает экономику города, несмотря на закрытие ЧАЭС», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, результат работы СЭЗ, территорий приоритетного развития и технопарков зависит от готовности территориальных общин и руководства городов принимать у себя на территории соответствующие технологии и обеспечивать экономическое сопровождение проектов. При этом глава комитета спрогнозировала, что «при удачном сочетании власти, бизнеса и науки» экономический эффект от создания таких зон можно достичь уже за 1-3 года.