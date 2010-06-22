Янукович: минимум 30% задолженности по НДС – приписанные

Минимум 30% задолженности по налогу на добавленную стоимость – приписанная задолженность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании регионального комитета экономических реформ в Запорожье.

«Мы начали отрабатывать этот вопрос (вопрос погашения задолженности по НДС) и уже знаем: там очень много приписанного, придуманного налога. Минимум 30% тех, кому государство задолжало НДС, мы сегодня найти не можем», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что проблемой погашения задолженности по НДС тем, кому государство действительно должно, оно будет заниматься уже в самое ближайшее время, в частности, с помощью реструктуризации долга и выпуска НДС-облигаций.

Как сообщал УНИАН, налоговые администрации, по состоянию на 17 июня, получили 809 заявок на возмещение НДС-облигациями 5,2 млрд. грн. задолженности по налогу на добавленную стоимость. Об этом 21 июня сообщил заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Алексей ЛЮБЧЕНКО.

Он также уточнил, что согласно закону о госбюджете общая сумма, на которую будут выпущены НДС-облигации для возмещения задолженности по возврату налога, составляет 19,5 млрд. грн. Это сумма возмещения НДС для 3231 плательщика налога.

Кроме того, А.ЛЮБЧЕНКО сообщил, что одним из первых предприятий, которые обратились в налоговые органы для возмещения НДС ценными бумагами, стало ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», и налоговыми органами подтверждена сумма возмещения этому предприятию НДС в размере 600 млн. грн.

Напомним, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.