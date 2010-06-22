Эксперты: ставки на межбанковском кредитном рынке остаются низкими

Ставки на межбанковском кредитном рынке остаются на низком уровне и поддерживаются ставками на депозитные сертификаты национального банка Украины.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что в связи с уменьшением инфляционного давления НБУ снизил дисконтную ставку с 10,25% до 9,50%. Однако, по их мнению, данное изменение не будет влиять на межбанк, так как Нацбанк только начинает создавать механизмы, которые будут поддерживать связь между дисконтной ставкой и кредитными и депозитными инструментами, реально влияющими на банковский рынок. При этом переход на использование классических инструментов определения процентной ставки станет одним из условий МВФ при условии договоренности с украинским Правительством и НБУ, говорится в обзоре.

«В последующие месяцы ставки на межбанке будут определяться монетарной политикой Нацбанка. Это связано с постоянно растущей избыточной ликвидностью банковского рынка, которая увеличивается благодаря покупке иностранной валюты Нацбанком, а также возвращению сбережений населения в банковскую систему. При этом банки очень ограниченно относятся к увеличению кредитного портфеля, и даже при условии возобновления кредитования для нормализации ликвидности банковского рынка понадобится много месяцев», - подчеркивает аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.