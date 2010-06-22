Генсекретарь Энергетической хартии обеспокоен газовым спором

Генеральный секретарь Энергетической хартии Андрэ МЕРНЬЕ обеспокоен последними событиями, связанными с газовым спором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Об этом идет речь в сообщении секретариата Энергетической хартии, переданном агентству УНИАН.

«Данный спор относительно оплаты поставок газа и транзита является коммерческим вопросом. Тем не менее, следует подчеркнуть принцип непрерывности транзита, представляющий собой одну из ключевых составляющих Договора к Энергетической хартии», - отмечается в заявлении.

Генсек Энергохартии напоминает, что в соответствии со статьёй 7(6) договора, "договаривающаяся сторона, через территорию которой осуществляется транзит энергетических материалов и продуктов, не должна, в случае возникновения спора по любому вопросу, связанному с таким транзитом, прерывать или сокращать, равно как и разрешать любому субъекту, находящемуся под её контролем, прерывать или сокращать, либо требовать от какого-либо субъекта, находящегося под её юрисдикцией, чтобы он прерывал или сокращал существующий поток энергетических материалов и продуктов".

В договоре также оговорена специальная процедура для разрешения споров, предусматривающая услуги мирового посредника.

«Во время этой процедуры стороны обязаны поддерживать транзитные потоки энергоносителей на неизменном уровне», - отмечается в заявлении.

В сообщении секретариата также говорится, что А.МЕРНЬЕ выразил надежду на поиск быстрого решения с тем, чтобы избежать негативных последствий для объемов транзита российского газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, из-за проблем с оплатой потребленного газа и платой за транзит сегодня сначала Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, а затем и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отдали распоряжения соответствующим компаниям о приостановке транзита газа в Европу через Беларусь.

Россия и Беларусь являются подписантами Соглашения Энергетической хартии, однако ни в той, ни в другой стране это соглашение так и не было ратифицировано.