Литвин: необходимо создать рабочую группу для согласования

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает необходимым создать рабочую группу для согласования Бюджетного и Налогового кодексов.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

По словам председателя ВР, сегодня эти законопроекты дорабатываются отдельно. Но он считает, что после завершения срока подачи предложений ко 2-му чтению, необходимо "создавать одну интегрированную рабочую группу, которая бы проработала эти два документа для того, чтобы они были созвучны".

В. ЛИТВИН отметил, что эти два документа необходимо согласовать между собой, чтобы "не напартачить".

"У нас все время аврал. И в этом аврале нам очень важно не напартачить", - сказал председатель ВР.