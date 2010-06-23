Минфину Великобритании нужно лекарство

Главе финансового ведомства Великобритании Джорджу Осборну необходимо "дать дозу лекарства" в своем бюджете, чтобы помочь экономике страны избежать такой же стагнации, которую пережила Япония, считает Стивен Кинг, главный экономист банка HSBC Holdings Plc., соощает k2kapital.

"Сейчас как раз время для лечения. Экономика стабилизировалась, она не в том же плохом состоянии, что была год назад. Это возможность попробовать и сбалансировать экономику, а не ждать и надеяться, что кое-что произодйет само по себе или автоматически", - сказал он.

Ранее во вторник министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил о том, что его правительство сведет на нет структурный дефицит страны к 2014-15 финансовому году в рамках самого экономного за последние десятилетия бюджета. Он планирует осуществить консолидацию бюджета в размере 113 млрд. фунтов в следующие пять лет. Осборн заявил о масштабных сокращениях расходов.