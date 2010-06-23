Юань крепнет

Доллар США подешевел по отношению к китайскому юаню и торгуется на открытии внебиржевых торгов по 6,8100 против уровня закрытия вторника 6,8136, сообщает k2kapital.

Банк Китая в субботу сообщил, что намерен продолжить реформирование курсовой политики и повысить гибкость обменного курса юаня. В заявлении, размещенном на сайте банка, говорится, что установленные границы колебания юаня (0,5% в день) сохраняются неизменными. В тоже время ЦБ намерен "сделать упор на отражение рыночного спроса с учетом корзины валют".