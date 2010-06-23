Японские банки запросили ссуды у Центробанка

Японские банки Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank, Mizuho Corporate Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. могут быть среди тех заемщиков, которые запросили ссуды у центрального банка страны из нового фонда объемом 3 трлн. иен, пишет в среду деловая газета Nikkei без ссылки на источник информации, сообщает k2kapital.

Банк Японии может объявить о результатах первого раунда финансирования, нацеленного на стимулирование кредитования компаний, уже 25 июня, отмечает газета.