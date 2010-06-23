Экономист: валютный рынок добрался до отметки 7,91 грн./долл.

Украинский валютный рынок добрался до отметки 7,91 грн./долл., отметил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, это произошло после двух недель следования за курсами интервенций Национального банка Украины, «которые черепашьим шагом удалялись от прежней опорной точки 7,92 грн./долл.». Во вторник, 22 июня, центробанк снова слегка скорректировал заявку на покупку доллара - с 7,9119 до 7,9107 грн./долл., и игроки рынка последовали за этим ориентиром.

Как отметил экономист, межбанковский валютный рынок во вторник закрылся котировками 7,9075-7,9115 грн./долл., то есть соотношение гривня-доллар не изменилось. При этом межбанк закрылся котировками 9,7040-9,7115 грн./евро, и гривня укрепилась к евро на 1,1%.